Wegen Totschlags an einer Frau in Kusel ist ein 61-Jähriger mit einer annähernd elfjährigen Freiheitsstrafe belegt worden. Seit der Festnahme beharrt er auf seiner Unschuld.

Im September hatten in Mannheim die Handschellen geklickt: Seither hat der 61-Jährige in Untersuchungshaft gesessen, ehe dann im März das Hauptverfahren vor dem Schwurgericht begonnen hat. Nach wie vor sitzt der Mann hinter Gittern – mittlerweile wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren und neun Monaten verurteilt. An der Behauptung aber, er habe mit dem Tod der 56 Jahre alten Frau in Kusel nichts zu tun, hält der Mann auch nach dem Schuldspruch fest.

Gegen die Verurteilung vorm Schwurgericht am Landgericht in Kaiserslautern hat der Verteidiger des Vorderpfälzers Revision eingelegt. In seinem Schlussvortrag in der Hauptverhandlung hat der Anwalt entsprechend der Einlassung seines Mandanten auch folgerichtig einen Freispruch gefordert. Der Tatvorwurf sei nicht bewiesen.

Aufwendige Ermittlungen – aufwendige Beweisaufnahme

Die Strafkammer aber war letztlich anderer Ansicht und sah den Angeklagten als überführt an. Weil sich die Anklage auf Indizien stützte, weil offenbar niemand etwas von der Tat im Februar vergangenen Jahres mitbekommen hat – auch der Arbeitskollege des 61-Jährigen nicht –, musste das Gericht eine aufwendige Beweisaufnahme bewerkstelligen, die sich über mehrere Verhandlungstage hinzog. Dabei wurde offenbar, wie hartnäckig die Ermittler an den Verdächtigen dran waren, die über Monate hinweg überwacht wurden, ohne etwas davon mitzukriegen.

Früh waren die beiden Schwarzarbeiter ins Visier der Ermittler geraten. Der Kompagnon des 61-Jährigen aber schied irgendwann als Verdächtiger aus. „Selbst wenn das schwer zu glauben ist“: Es sei wohl wirklich so, dass der zweite Mann im kleinen Arbeitertrupp damals nichts davon mitbekommen hat. Die Einschätzung hatte ein Kriminalbeamter als Zeuge geäußert. Der Hauptkommissar hatte über Monate hinweg quasi jede Bewegung des Hauptverdächtigen verfolgt, jedes Telefonat mitgehört.