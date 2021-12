Es war wohl eine der emotionalsten Geschichten im Jahr. Vor 66 Jahren musste Gisela Becker ihre Tochter zur Adoption freigeben. Der Kontakt schien für immer abgebrochen – bis im Juni dieses Jahres.

Freude über das Wiedersehen, Traurigkeit wegen der aufgerissenen Wunden der Vergangenheit, Sprachlosigkeit darüber, was sich in den Tagen und Wochen zuvor ereignet hat. Gisela Becker fällt es am 20. Oktober sichtlich schwer, ihre Gefühle in Worte zu fassen. Sie lächelt, hebt die Arme und verschränkt sie vor dem Körper. Ein Zeichen der Umarmung. Ein Zeichen für ihre Reaktion sechs Tage zuvor, als sie ihre Tochter wiedergesehen hat. Nach 66 Jahren.

Catherine Lynn Spaulding kommt am 7. Februar 1955 in der Heidelberger Uniklinik zur Welt. Ihrer Mutter ist schon vor der Entbindung klar, dass sie die Klinik ohne ihre Tochter verlassen wird. „Es wurde festgelegt, dass ich das Kind nicht behalten darf“, sagt sie. Von den Eltern. Als ledige junge Frau – sie stammt aus Königsberg, dem heutigen Kaliningrad – habe sie keine andere Wahl gehabt. Am 8. Februar glaubt sie ihre Tochter für immer verloren zu haben. Drei Monate später findet Spaulding eine neue Familie. Sie wird von einer US-amerikanischen Familie adoptiert und in die Staaten gebracht.

Achterbahn der Gefühle

66 Jahre später: Im Februar dieses Jahres stirbt Catherine Lynn Spauldings Adoptivbruder an Krebs. Die Amerikanerin, die im US-Bundesstaat Kentucky lebt, ist am Boden zerstört. Immer wieder stellt sie sich nun wieder die Frage, ob da irgendwo in Deutschland eine weitere, ihre leibliche Familie ist. Die 66-Jährige wird auf eine Frau aufmerksam gemacht, die Adoptivkindern dabei hilft, ihre leiblichen Eltern ausfindig zu machen, ihre Tochter Saundra nimmt Kontakt auf.

Am 28. Mai, nur vier Tage nach Beginn der Suche, landet die Helferin einen Treffer – dank zahlreicher Dokumente, wie Spauldings Kinder-Reisepass. Die Tochter der 66-Jährigen erhält die Nachricht: „Ich habe deine Großmutter gefunden.“ Einige tausend Kilometer entfernt über dem Atlantik. In Deutschland. In Rheinland-Pfalz. Im Landkreis Kusel. In Hüffler.

Familie wächst deutlich

Die 66-Jährige schreibt einen Brief, der zwei Wochen später in Gisela Beckers Briefkasten eingeworfen wird. Sie habe ihren Augen nicht getraut, schildert Becker. Im Brief stand: „Ich bin Deine Tochter. Ich weiß, Du wirst erschrocken sein nach so vielen Jahren, aber ich möchte Dich wissen lassen, dass ich ein sehr gutes Leben hatte. (...) Ich habe zwei Töchter. Ich würde mich freuen, wenn Du Kontakt mit mir aufnehmen würdest.“ Obwohl sie kein Englisch spricht – und ihre Tochter kaum Deutsch – sei schnell entschieden gewesen, den Kontakt zu suchen. Es werden E-Mails und WhatsApp-Nachrichten mit zahlreichen Bildern hin- und hergeschickt, bis es Mitte Oktober zum Wiedersehen kommt – nach 66 Jahren. „Wir haben uns umarmt und viel, viel geweint“, erinnert sich die 66-Jährige an das Wiedersehen.

Nach einigen Tagen und viel gemeinsamer Zeit kehrt Catherine Lynn Spaulding wieder in die Staaten zurück. Doch es gibt bereits Pläne für ein erneutes Wiedersehen. Im kommenden Jahr plane die 66-Jährige, mit ihrem Mann, wiederzukommen, sagt Becker, die im Juni zwei weitere Enkel, acht Urenkel und zehn Ururenkel geschenkt bekam. Ein Geschichte, die sich ein Hollywood-Regisseur nicht besser hätte ausdenken können.