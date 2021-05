Er hat mit innovativen Ideen den Energiebedarf beim Wasserzweckverband Ohmbachtal deutlich zurückfahren können – mit positiven Auswirkungen auf das Portemonnaie der Verbraucher. Werkleiter Titus Müller-Skrypski kümmert sich seit vielen Jahren um die Verbesserung der Energietechnik.

Der 61-jährige Diplomingenieur stammt aus Schramberg im Schwarzwald und kam 2000 als Werkleiter des Wasserzweckverbands Ohmbachtal in den Kreis Kusel. Nach dem Studium der elektrischen Energietechnik hatte er kurz am Max-Planck-Institut in Garching an der Plasmaforschung/Kernfusion mitgearbeitet. „Nachdem mir klar wurde, dass diese Entwicklung, sofern sie gelingt, nicht mehr in meinem Leben stattfindet“, schlug er einen anderen Weg ein: Seine Tätigkeit bei den Stadtwerken Rottweil von 1978 bis 1994 sei ausschlaggebend für seinen beruflichen Werdegang gewesen.

„Mein Antrieb gilt seit vielen Jahren der Entwicklung und Verbesserung der Verkehrs- und Energietechnik“, berichtet Müller-Skrypski. Die Stadtwerke Rottweil galten seinerzeit als Vorreiter der fortschrittlichen Energietechnik – und Müller-Skrypski erlaubte sich, sich aufzudrängen, wie er es ausdrückt. Für seine Einstellung habe der Stadtwerkedirektor damals zunächst einen ordentlichen Rüffel bekommen, verrät er.

Viel Aufsehen erregt

Seine Aufgabe war die Entwicklung von Nahwärmekonzepten. Die Strategie der Stadtwerke – Umstellung von Heizöl auf Erdgas mit Blockheizkraftwerken und Brennwertkesseln – habe damals so viel Aufsehen erregt, „dass zum Ende meiner Tätigkeit wöchentlich Besuchergruppen aus fast der ganzen Welt anreisten“. Einmal habe er auch einen Vortrag in Kanada gehalten, und 1991 wurde ein Film über das dezentrale Energiemodell des kleinen schwäbischen Städtchens gedreht. Die Stadtwerke seien 1990 in ihrer Vision so weit gewesen, „wo wir uns derzeit hinbewegen: Sonnen-, Wind- und Bioenergie mit Wasserstoffspeicher“.

Die Erfahrungen aus Rottweil habe er nutzbringend auch beim Wasserzweckverband Ohmbachtal verwerten können. „Bei der Analyse der Energieströme konnte ich feststellen, dass fast der gesamte elektrische Energiebezug von damals 3.000.000 Kilowattstunden pro Jahr für die Förderung und den Transport von Trinkwasser verwendet wurde.“ Auch der Heizölbezug von mehr als 40.000 Liter pro Jahr sei für die Beheizung von Büros und zwei Dienstwohnungen eingesetzt worden. Inzwischen seien alle Pumpen modernisiert und mit Drehzahlregenlungen ausgestattet worden. Zudem erzeugen zwei Blockheizkraftwerke elektrische und thermische Energie mit höchstem Wirkungsgrad. „Eine Vielzahl von zum Teil sehr ungewöhnlichen Maßnahmen, wie Deaktivierung von Rückschlagklappen, Verstärkung von Kabeln, elektrische Energieerzeugung mittels rückwärtslaufenden Pumpen, Erhöhung der elektrischen Spannung und vieles mehr hat den Energiebedarf merklich und dauerhaft reduziert“, schildert er. Konkret sei der elektrische Energiebedarf um 40 Prozent und der Heizölbedarf um mehr als die Hälfte reduziert worden.

„Gelingt keinem anderen“

Ferner sei die Fahrweise der Wasserförderung so beeinflusst worden, dass bei Energieengpässen die Wasserförderung bis zu elf Stunden unterbrochen werde. In dieser Zeit würden die Kunden über Hochbehälter versorgt. „Dieser Umstand führt dazu, dass der Wasserzweckverband fast den gesamten Leistungspreis zurückerstattet bekommt“, erläutert der Werkleiter. Bei einem Jahresstrombezug von rund 1.800.000 Kilowattstunden sei lediglich ein Leistungspreis für knapp 18 Kilowatt zu zahlen. „Dies gelingt keinem anderen Unternehmen“, stellt der Leiter klar. Auch erhalte der Zweckverband aufgrund der effizienten Technik Steuern zurück.

Insgesamt tragen die Maßnahmen inklusive einer 33 Kilowatt-Solarstromanlage dazu bei, „dass die Kosten pro Jahr dauerhaft um rund 150.000 Euro reduziert“ werden können. Zudem sei die Technik im Vergleich zu früher extrem zuverlässig. Erst Anfang Juli wurde ein neuer Unterwassermotor für die Wasserpumpen in Betrieb genommen, der 500 Kubikmeter pro Stunde schafft. Der Wirkungsgrad liege bei 95 Prozent. „Mehr geht nicht“, betont Müller-Skrypski.

Ein Steckenpferd des „Wassermanns“ ist die Fahrradforschung. Doch ist er mit seiner Frau, die in Paulengrund den Biergarten betreibt, auch mit Vierbeinern unterwegs. Neben den Kindern gehören zwei Esel und ein Hund zur Familie.

Tipps zum Wassersparen

Die größten Wasserschlucker finden sich in Bad und WC: Toilette, Dusche, Badewanne. Wer sparen will, sollte die Dusche dem Vollbad vorziehen. Weil weniger Wasser erhitzt werden muss, wird obendrein noch Energie gespart.

Einhebelmischer verhindern, dass eine Menge Wasser ungenutzt abfließen muss, bis die richtige Temperatur erreicht ist. Am tropfenden Wasserhahn oder der rinnenden Toilettenspülung die Dichtung wechseln! Wer keine Spartaste an der Toilette hat, kann nachträglich einen Spülstopp einbauen.

Durchflussbegrenzer zum Aufschrauben auf die Armaturen verringern die Menge des durchfließenden Wassers. Perlatoren vermischen das Wasser mit Luft und lassen den Strahl dadurch weiterhin füllig erscheinen.

Wasch- und Spülmaschine immer nur komplett gefüllt laufen lassen. Bei geringerer Beladung Sparprogramme nutzen. Bei normal verschmutzter Wäsche braucht es keinen Vorwaschgang. Geschirr nicht unter fließendem Wasser spülen.

Wer besonders viel sparen möchte, kann sich beim Duschen in eine kleine Wanne stellen und das aufgefangene Wasser zur Toilettenspülung nutzen. Mit aufgefangenem Waschwasser von Obst und Gemüse aus der Küche lassen sich die Blumen gießen.