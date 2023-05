Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Trotz begrenzter Trainingsmöglichkeiten in den vergangenen Monaten und fehlender Spielpraxis konnten die Herren des TTC Brücken am Wochenende gut in die 1. Pfalzliga starten. 9:3 steht auf dem Punktekonto gegen die Spieler der SG Waldfischbach.

„Da war jeder auf sich allein gestellt“, sagt TTC-Kapitän Daniel Stucky über die vergangenen Monate, während denen die Turn- und Festhalle Brücken wegen der Corona-Pandemie