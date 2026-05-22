Mit dem zunehmend längeren, sonnigen Tagen steigt die Nutzung von Fahrrädern wie Pedelecs und E-Bikes an. Die Polizei Lauterecken lädt für Sonntag, 31. Mai, 11 bis 16 Uhr, zu Austausch und Beratungsgesprächen über die Sicherheit ein: am Glan-Blies-Radweg auf dem Mehrgenerationenplatz in St. Julian. Im Mittelpunkt steht das Thema „Sicher mit dem Pedelec“. Ziel der Aktion ist es, Radfahrer für mögliche Risiken zu sensibilisieren und ihnen Tipps für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu vermitteln.

An einem Infostand erhalten Besucher praxisnahe Hinweise und individuelle Beratung durch die Polizei. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) bietet einen kostenlosen Sicherheitscheck für mitgebrachte Fahrräder an, bei dem Bremsen, Beleuchtung und Reifen überprüft werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Fahrräder codieren zu lassen, um sie vor Diebstahl zu schützen. Hierzu sollte ein Eigentümernachweis (Kaufvertrag), der Personalausweis und ein ausgefülltes Formular mitgebracht werden, das es unter adfc-bonn.de/codierung/kaiserslautern gibt.