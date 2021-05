Alleine im vergangenen Jahr der Tierschutzverein Kusel in Neunkirchen zehn Katzen eingefangen und kastriert. Die Streuner sind dort ein Problem. Deshalb unterstützt der Ortsgemeinderat die Tierschützer mit 400 Euro.

Wie Ortsbürgermeisterin Lilli Niebergall auf Anfrage mitteilt, besteht das Problem schon seit Jahren: Katzen an der Grillhütte, am Friedhof, am Kindergarten und am Kinderspielplatz. Für spielende Kinder sei das sehr gefährlich, da die Tiere Krankheiten übertragen könnten.

Da die Arbeit des Tierschutzvereins mit hohen Kosten verbunden sei, habe der Verein die Ortsgemeinde um finanzielle Unterstützung gebeten, erklärt Niebergall. Der Bitte kam der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend nach.

Die Ortsbürgermeisterin ruft außerdem die Bürger dazu auf, ihre Katzen ebenfalls zu kastrieren, damit sie sich nicht mit den Streunern paaren können.