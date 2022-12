Kusel. Der Tierschutzverein Kusel sammelt Futterspenden für Katzen. Aktuell seien zahlreiche Streunerkatzen zu versorgen, erläutert die Vereinsvorsitzende Christine Fauß. Durch die Corona-Pandemie habe sich die Situation verschärft.

Die Futterkammer des Tierschutzvereins sei leer, schildert Fauß den erhöhten Bedarf an Tierfutter. „Gleichzeitig wissen wir, dass bei vielen Menschen das Geld gerade nicht so locker sitzt und das Futter leider auch teurer geworden ist.“ Dennoch müssten viele Katzen versorgt werden, und diejenigen, die dies im Tierschutzverein übernehmen, kämen an ihre Grenzen. Zugleich sei das Tierheim in Jettenbach überfüllt, und es bestehe quasi ein Aufnahmestopp, schildert Fauß die Lage. Daher müssten viele Katzen bei Ehrenamtlichen versorgt werden. Ein erster Aufruf, Futter zu spenden, hatte bereits Früchte getragen, freut sich die Vorsitzende. Besonders willkommen sei Nassfutter für Katzen. Futterspenden-Boxen stehen am Globus in Kusel, am Wasgau in Lauterecken, bei Norma und Wasgau in Glan-Münchweiler, am Cap-Markt in Brücken, bei Edeka in Altenglan und in Waldmohr sowie am Wasgau-Getränkemarkt in Schönenberg-Kübelberg.