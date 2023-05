Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn das geliebte Haustier stirbt, ist die Trauer groß. Und es stellt sich die Frage, was mit den sterblichen Überresten passieren soll? Im eigenen Garten beerdigen, einäschern lassen oder doch einfach nur im Abfall entsorgen? Was tatsächlich erlaubt ist und wieso viele Besitzer für einen würdevollen Abschied ihrer Lieblinge tief in die Tasche greifen.

„Der Blick der Menschen hat sich geändert. Das Tier hat einen ganz anderen Stellenwert in der Familie bekommen“, sagt Reiner Wolf von Anubis-Tierbestattungen. Er ist Eigentümer