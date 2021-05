Die Altenglaner Friedhofstraße ist an einer Stelle oberhalb des Friedhofs eingebrochen. Die Straße musste daher gesperrt werden. Betreiber und Besucher der „Pferdepension Hof Sohlwald“ müssen deshalb Umwege in Kauf nehmen.

Ortsbürgermeisterin Yvonne Draudt-Awe besichtigte nun mit Sachverständigen der Verbandsgemeindeverwaltung und eines Ingenieurbüros die Stelle. Die Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. Laut ihrer Auskunft sollen die Sanierungsarbeiten jedoch so „schnell wie möglich“ begonnen werden.

Wie Draudt-Awe mitteilte, ist sie am Samstagabend, 4. April, benachrichtigt worden. Ihr sei mitgeteilt worden, dass dort, wo die Friedhofstraße in einen Wirtschaftsweg mündet, der Asphalt eingebrochen und die Straße nicht mehr zu passieren sei. Die Ortsbürgermeisterin ließ daher die Straße sperren. Ein Mitarbeiter des Geologischen Landesamtes konnte in der darauffolgenden Woche den Boden mit einer Spezialkamera untersuchen.

Alter Kalkstollen Ursache?

Das Loch in der Straße hat eine Breite von etwa einem Meter und eine Tiefe von etwa zwei Metern. Es werde vermutet, dass das Einbrechen durch ein alten Kalkstollen begünstigt worden sei. Im 18. Jahrhundert sei in Altenglan Kalkbergbau betrieben worden. Die stillgelegten Stollen hätten Altenglan schon einmal in den 1980er Jahren beschäftigt. Damals habe die Ortsgemeinde einen neuen Friedhof oberhalb des bestehenden Friedhofes anlegen wollen. Als die Arbeiten schon abgeschlossen gewesen seien, habe man festgestellt, dass die unterirdischen Kalkstollen Bestattungen nicht möglich machten. Die vorgesehene Fläche ist mittlerweile zugewachsen, nur noch ein altes verrostetes Eingangstor erinnert an das Vorhaben der Ortsgemeinde.

Umweg über Rammelsbach

Da die Friedhofstraße wegen des Straßenschadens gesperrt werden musste, kann die „Pferdepension Hof Sohlwald“ nicht mehr von Altenglan her, sondern nur noch über Rammelsbach erreicht werden. Auch Landwirte, die ihre Felder oberhalb des Friedhofes bewirtschaften möchten, müssen ebenfalls Umwege in Kauf nehmen. Die Ortsbürgermeisterin bemüht sich daher, den Schaden schnell beheben zu lassen. Ein Bauunternehmen stehe schon bereit. Vorher müssten jedoch noch Pläne erstellt werden, sagte sie. Da zurzeit keine Ortsgemeinderatssitzungen stattfinden, werde sie die Aufträge in Abstimmung mit ihren Beigeordneten per Eilentscheid beschließen.