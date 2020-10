„Realismus ist die künstlerische Wiedergabe (nicht das bloße Abschreiben) des Lebens.“ So sagte es schon Theodor Fontane, und unter diesem Anspruch schrieb er seine Werke. Als bedeutender Vertreter des Realismus beschäftigte er sich unter anderem mit der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts und den daraus resultierenden Umbrüchen, sowie der Rolle des Individuums innerhalb der Gesellschaft. Die Realität sollte jedoch künstlerisch ausgestaltet werden. Ebenso künstlerisch ausgestaltet ist die Lesung einiger Fontane-Werke von Günther Lehnhoff am Mittwoch, 28. Oktober, um 19.30 Uhr im Haus der Begegnung in Meisenheim. Dieser wird von Michael Herrmann-Langhans an der Gitarre und Ramona Kronenberger an der Oboe musikalisch begleitet.

Der Eintritt ist kostenlos, es wird um eine Spende gebeten. Da es nur eine geringe Anzahl von Plätzen gibt, ist telefonische eine Anmeldung unter 06753 2207 notwendig.