Tanzen, Singen und Schauspielern muss können, wer in einem Musical mitmachen will. Zumindest sollte man Lust darauf haben. Der Theaterverein Spieltrieb aus Waldmohr sucht gemeinsam mit der Tanzmanufaktur aus Limbach Darsteller für ein Country-Musical, das im Frühjahr 2023 Premiere feiern soll. Ein Casting-Workshop findet am Samstag, 2. Oktober, 11 bis 18 Uhr, in der Kulturhalle Waldmohr statt.

Manche mögen sich noch an das Musical „#vollamok“ erinnern, das der Theaterverein Spieltrieb 2019 gezeigt hat. Es ging im wahrsten Sinne des Wortes an die Nerven, war düster und zerstörend. Mit dem geplanten Country-Musical will die Vorsitzende und Theaterpädagogin Sibille Sandmayer einen Gegenakzent setzen. „Der Wunsch vieler unserer Mitglieder war, mal etwas Lustiges und Fröhliches auf die Bühne zu bringen.“ Diesem Ansinnen kam sie gern nach. „Ein Feuer der Comedy“ werde die Darsteller und Zuschauer erwarten, sagt sie schmunzelnd.

Das Stück spielt in einer fiktiven Kleinstadt in Texas. Durch einen Besucher aus New York, der City, die niemals schläft, wird Angestammtes und Traditionelles auf den Kopf gestellt. Mehr will Sandmayer noch nicht verraten. Nur so viel: Die Country-Musik stammt aus der Feder von Jennie Klos und Julian Rolinger. Für die Choreografie zeichnet Tanzpädagogin Lisa Merscher verantwortlich. Regie wird wieder Sibille Sandmayer führen.

Proben starten im Herbst

Die Verantwortlichen suchen nun Darsteller, Frauen und Männer für die Haupt- und Nebenrollen, teils mit solistischen Gesangs- und Tanzeinlagen. Im Ensemble können auch Kinder und Jugendliche mitwirken. Beim Workshop am 2. Oktober werden Gesang und Schauspiel im Mittelpunkt stehen. Wer möchte, kann einen eigenen Song vortragen. Die Proben beginnen in diesem Herbst, Aufführungen sind ab Frühjahr 2023 in Rheinland-Pfalz und im Saarland geplant.

Info

Aufgrund der Corona-Situation ist eine Anmeldung zu diesem Workshop unerlässlich bis Mittwoch. 15. September, per Mail unter verein-spieltrieb@web.de. Es gilt die 3G-Regel.