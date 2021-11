Der für das vierte Adventswochenende geplante „Weihnachtszauber“ des Theatervereins Spieltrieb in der Waldmohrer Kulturhalle findet nicht statt. Die Vorführungen waren für Freitag und Samstag, 17. und 18. Dezember, jeweils um 20 Uhr, am Sonntag, 19. Dezember, um 14.30 Uhr und um 18 Uhr, geplant. Nun hat der Verein den „Weihnachtszauber“ aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie abgesagt. Man habe zwar ein entsprechendes Gastro-Konzept gehabt. „Weil aber auch viele andere Veranstaltungen im Kreis schon abgesagt wurden und wir natürlich niemanden gefährden wollen, haben wir uns in Abstimmung mit der Stadt zur Absage des Weihnachtszaubers entschieden“, berichtet Sibille Sandmayer, Vorsitzende des Theatervereins Spieltrieb auf Anfrage.