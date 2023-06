Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rhythmen, die anstecken, und Refrains, die ins Ohr gehen: Der Theaterverein Spieltrieb bereitet in Waldmohr die Premiere des selbst entwickelten Musicals „Welcome To New Hazel“ vor.

Wenn die Jungs und Mädels singen und tanzen, wird es das Publikum kaum auf den Sitzen halten. Noch stecken die Darsteller des Musicals „Welcome To New Hazel“ in den Proben. Allmählich