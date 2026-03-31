Nicht jede Reise verläuft nach Plan. Wie abenteuerlich Bahnfahrten sein können, hat eine illustre Reisegruppe in Rothselberg erlebt. In einem turbulenten Theaterstück.

Ein Triebwerksschaden zwingt einen ICE zum außerplanmäßigen Halt am trostlosen Provinzbahnhof. Ohne Handyempfang und ohne Taxis sitzt eine Gruppe fest, während draußen ein Sturm tobt und Gerüchte über einen Psychopathen kursierten. Steht dahinter ein perfider Plan – oder nimmt die Bahnfahrt der Extraklasse doch ein gutes Ende?

Nach zweijähriger Pause und der Renovierung der Selberghalle hat der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Rothselberg wieder einen großen Theaterabend ausgerichtet. Mit dem Dreiakter „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“ von Winnie Abel entführten die Laiendarsteller das Publikum auf eine turbulente, humorvolle Bahn-Odyssee – gespickt mit Doppeldeutigkeiten, Situationskomik und Klischees, die viele Bahnreisende aus Erfahrung kennen.

Geschichte einer Bahnreise mit Gruselfaktor

Die Reise beginnt verheißungsvoll. Doch es prallen Lebenswelten aufeinander, die sich sonst selten begegnen. Die gestresste Businessfrau Victoria (Cassandra Hebel) steht unter Druck, in Kaiserslautern einen Deal abzuschließen, und verzweifelt an der Zwangspause. Drei lebhafte Kegeldamen nehmen die Lage zunächst gelassen. „Zwischen Magen und Bläschen passt immer noch ein Gläschen“, findet die trinkfreudige Larissa (Lena Zinßmeister) und schenkt Secco um Secco ein. Die ohnehin tollpatschige Bärbel (Julia Walg) kommt immer mehr ins Straucheln, während die stets hungrige Thea (Kathrin Bürthel) ihre Speckschnecken anpreist. Verschwörungstheoretiker Hubert (Sven Liar) wittert derweil einen Bahn-Komplott. Die Zugnummer 6948, in Buchstaben umgewandelt, stehe für „FIDH – Fahrt in die Hölle“. Dazu kommt ein dauerstreitendes Ehepaar: Er (Daniel Carkadjija) unbeholfen, sie (Sarah Zinßmeister) wütend – der Zug der ehelichen Harmonie scheint längst abgefahren.

Während die Lage für viele zum Horrortrip wird, findet die amerikanische Touristin Stacy (Mia Paul) alles bezaubernd und wähnt sich bereits wenige Meter von der Gartenschau in Kaiserslautern entfernt. Ähnlich positiv gestimmt ist nur die abgedrehte Motivationstrainerin Sieglinde Sieg (Nicole Engel), die mit ihrem Positiv-Power-Programm die Wartenden bei Laune halten will. Ihr „visualisiert den Zug, dann kommt er“ wird prompt durch eine Bahndurchsage zunichtegemacht.

Souffleuse hat nichts zu tun

Am Bahnhof gestrandet zu sein, ist schlecht – am verwaisten Bahnhof Rothselberg besonders. Müll liegt herum, die Wände sind mit FCK-Graffiti übersät, der Infoschalter ist mit Brettern vernagelt. Hilfe ist allenfalls vom Landstreicher Reinhold (Marvin Höbel) zu erwarten, der es sich dort gemütlich gemacht hat. Der pedantische Polizist Konrad (Martin Uwe) überlässt die Reisenden sich selbst, denn er sucht eine psychopathische Person, die im Zug gesessen haben soll.

Die Nervosität steigt, als Ilse auftaucht – eine Psychiatriepatientin auf Abwegen (ebenfalls Sarah Zinßmeister) –, und das Chaos weiter befeuert. Immer wieder branden Szenenapplaus und Lacher auf; das Publikum darf als „Mitreisende“ an mehreren Stellen mitmachen.

Da Texte und Einsätze saßen, konnte Souffleuse Denise Müller der irrwitzigen Reise entspannt folgen.