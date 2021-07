Vom 14. August bis zum 12. September gibt es beim Theatersommer in Idar-Oberstein Konzerte, Theater und Tanz. Die meisten Veranstaltungen des ganz bunt gemischten Programms finden auf der Bühne an der Weiherschleife statt. Eine Uraufführung und Sänger aus dem Kreis Kusel sind dabei.

Den Anfang machen Gitte Haenning & Band am Samstag, 14. August, ab 20 Uhr. In ihrem aktuellen Programm „Still crazy“ verknüpft die Sängerin Gitte Haenning Musical und Jazz. Von der Französischen Revolution und der „Bergzabener Republik“, die 1792 in der Südpfalz ausgerufen wurde, handelt die Aufführung „Liberté, wir kommen!“ des Chawwerusch Theaters am Sonntag, 15. August, ab 20 Uhr.

Zwei Veranstaltungen mit abweichenden Aufführungsorten: Peter Trabner verknüpft Hölderlins unvollendetes Dramenprojekt „Der Tod des Empedokles“ mit aktuellen Themen der Nachhaltigkeitsdebatte am Samstag, 21. August, um 17 Uhr in der freien Natur am Magnolienhain, Haupstraße 535 in Oberstein. Es geht um den Verlust der Artenvielfalt, steigenden Ressourcenverbrauch, die Plastikflut und die zunehmende Selbstzerstörung der Menschheit. Auf Schloss Oberstein führen Tommaso Cacciapuoti und Dietmar Loeffler am Sonntag, 22 Oktober, mit „Eros und Ramazotti“ eine musikalische Komödie mit den großen Hits Italiens auf.

Munter gemischt

Das Konzert der polnischen Sängerin Natalia Mateo am Freitag, 27. August, um 20 Uhr ist eine Hommage an den amerikanischen Soul-Sänger und Songwriter Bill Withers. Am Samstag, 28. August, tritt das norddeutsche Tanzensemble Of Curious Nature unter der Leitung von Helge Letonja und Felix Landerer auf. Mit tänzerischer Intensität sollen wahrhaftige, auch überraschende und abgründige Facetten der Liebe offenbart werden.

Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys spielen am Sonntag, 29. August, um 20 Uhr neben Eigenkompositionen auch Evergreens der 20er und 40er Jahre. Das Wandertheater Ton und Kirschen erzählt in „Die Legende vom heiligen Trinker“ die Geschichte von Andreas, einem Pariser Clochard und Trinker. Die Vorstellung findet am Samstag, 4. August, um 20 Uhr statt. Am Sonntag, 5. September, bringen wiederum die vier Musiker von Gankino Circus handgemachte Musik mit. Im Zentrum des Konzertkabaretts „Die letzten ihrer Art“ steht das von schrägen Gestalten bevölkerte provinzielle, fränkische Örtchen Dietenhofen.

Die Uraufführung

Das Werk „Energetica – Sinfonie Nr. 1“ wird dann am Samstag, 11. September, von den Symphonischen Blasorchestern Oberes Nahe aus Idar-Oberstein und Landkreis Kaiserslautern uraufgeführt. Ort: Messe Idar-Oberstein. In dem Stück geht es um menschliche Energienutzung: vom Feuer über fossile Brennstoffe und Atomkraft bis zu den erneuerbaren Energien – alles wird mit Musik beschrieben.

Der Jugendchor Fri-Fra-Voce aus Offenbach-Hundheim macht den Abschluss mit dem Titel „Zerbrechliche Erde Island – Wegweister durch die fragile Schöpfung“ mit Stücke von Björk bis Hildegard von Bingen. Mit dabei sind Islands einzige Kirchenchöre Vox Felix und Gospelkór Jóns Vídalíns. Das Konzert findet am Sonntag, 12. September, um 20 Uhr am gleich Ort statt.

Info

Tickets und Informationen unter www.idar-oberstein.de/kultur/theatersommer/programm.