Die Theatergruppe Ehweiler hat – wie seit 1995 üblich – eine ihrer Aufführungen in den Dienst der guten Sache gestellt. So fand am 6. Januar die Benefizveranstaltung im Quirnbacher Bürgerhaus statt, bei der das Stück „Der große Jaffar“ aufgeführt wurde. Wie der Vorsitzende der Theatergruppe, Andreas Lencioni, mitteilte, kamen dabei insgesamt 1700 Euro zusammen, die nun der DLRG-Ortsgruppe Altenglan zugute kommen werden.