Sie ist wieder da. Frisch, frech und frivol startet die Theatergruppe Ehweiler in die nun schon 39. Saison. Bestens vorbereitet stehen Andreas Lencioni und sein Team am 30. Oktober mit dem turbulenten Dreiakter „Siggi der Sieger“ im Dorfgemeinschaftshaus in Ehweiler wieder auf der Bühne. Sechs weitere Auftritte im Kreis werden folgen. Die RHEINPFALZ war bei einer Probe dabei.

O Gott, Zoff im Schankraum des Dorfgemeinschaftshauses in Ehweiler. Der Streit ist draußen, vor der Eingangstür, deutlich zu hören. Er: „Isch war garnet besoff!“ Eine energische