Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Theatergruppe Ehweiler startet im November in die 39. Saison. In diesem Jahr bringt sie die Boulevardkomödie „Die Perle Anna“ auf die Bühne, deren französischer Esprit gut in die Pfalz passt.

„Je länger wir proben, desto mehr Gags fallen uns ein“, sagt Andreas Lencioni. Der Ruthweilerer ist gleichzeitig Vorsitzender der Theatergruppe Ehweiler, Regisseur und Hauptakteur