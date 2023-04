Mit den Vorurteilen, die Stadt- und Landbewohner gegeneinander hegen, befasste sich das Theaterstück „Schlachtfest bei Schmidts“, das die Theaterfreunde Jettenbach am Freitagabend aufführten. Dabei stand sogar ein Mord im Raum.

Ein Schuss zerreißt die Stille im idyllischen Jettenbach der 1980er Jahre und es dauert nicht lange, bis Hysterie um sich greift. Dabei sollte doch nur das alljährliche Schlachtfest gefeiert werden. Vorurteile, Verwirrungen, Verdächtigungen, Missverständnisse und dazu noch manche Tratschtante – schon ist das Chaos perfekt. Damit beschäftigt sich der ländliche Kriminalschwank „Schlachtfest bei Schmidts“ von Roland Lange. Mit diesem Stück haben die Theaterfreunde Jettenbach am Freitagabend in der Musikantenlandhalle das Jettenbach der Zeit vor dem Mauerfall wiederaufleben lassen.

Schauplatz ist ein malerischer Bauernhof nebst Kiosk. Alles könnte so harmonisch sein, doch dann wird die aus der Stadt zugezogene Marlene Zippel-Wendhut (Susanne Rode) von einem Schuss aus dem Schlaf gerissen. Sie fordert völlig hysterisch von ihren Mann „Rooooooooobert“ (Michael Dick), der Sache nachzugehen, schließlich muss es unter den Nachbarn einen brutalen Mörder geben.

Angst vor Mafia im Ort

Dann treffen die beiden auf ihre neuen Nachbarn, die Bauernfamilie Schmidt. Zu dieser gehören unter anderem die schrullige Oma Schmidt (Monika Krieger), die kein Blatt vor den Mund nimmt, und dann noch Ida Schmidt (Ute Simon), die sehr an ihrem Flachmann hängt. Ihr Sprachfehler sorgt zudem für Verwirrung bei den ehemaligen Städtern. Sie gibt unumwunden zu, dass Karl (Hans Göttel) „die Tante Käthe totgemacht hat“. Karl hat das Paar Zippel besonders gefressen. Keine Ahnung vom Landleben und noch mit Mordvorwürfen um sich werfen, in Jettenbach Klein-Chicago zu sehen – das geht ja mal gar nicht.

Auch Kioskchefin Gisela (Jasmin Decker) hat das schräge Paar mit dem Fernglas genau im Blick und tut sich zusammen mit dem Tratschweib Ulla (Doris Zimmermann), das mit einem „Riecher für Skandale wie ein Trüffelschwein“ ausgestattet ist. Das kuriose Duo befürchtet, dass sich die Mafia in ihrem beschaulichen Ort breitmacht oder Ost-Spione aus allen Einwohnern Kommunisten machen sollen.

Chaos und Verwirrung bei Schlachtfest

Schließlich ermittelt die Mordkommission Kusel-Süd. Kommissar Stefan Mordmüller (Harald Schank) kommt daher wie ein sächsischer Derrick im Columbo-Stil und lässt es eher gemütlich angehen. Unterstützt wird er von Kriminalassistent Harry Nierenstein (Kevin Schepanski), der die Leiche suchen soll. Nur ist in diesem „gottverlassenen Jettenbach“ nirgendwo ein Mordopfer zu finden.

Stattdessen trifft er auf das Dorfmädel Maike (Ines Vogel), das Gefallen an ihm findet. Und all das Chaos, während die Schmidts doch nur ihr alljährliches Schlachtfest in alle Ruhe begehen wollen – mit Tante Käthe als besonderem Schmankerl.

Einige Darsteller spielen mitten im Publikum

Die zehn Laiendarsteller haben an Freitagabend mit viel Spielfreude und Witz überzeugt. Das mordsmäßige Spiel mit den Vorurteilen von Stadt- und Landbewohnern gelang genauso gut, wie das kurzweilige Verwirrspiel, bei dem das Publikum einen Wissensvorsprung hatte und die skurrile Reaktionskette lachend und klatschend honorierte. Einige der Darsteller überzeugten zudem nicht nur auf der Bühne, sondern wagten auch das Spiel mitten im Publikum. Regie führte Birgit Habermann.