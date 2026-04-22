Ein Theaterabend voller Humor, Spannung und pfälzischem Charme begeisterte am Samstag mehr als 200 Zuschauer im Dorfgemeinschaftshaus. Weitere Aufführungen folgen.

Der Unterhaltungsverein Rutsweiler am Glan feierte die gelungene Premiere seines neuen Stücks „Deiwel Palantinus“. Der Bühnenspaß in drei Akten stammt aus der Feder von Ralph Wallner, wurde unter dem Titel „Deifi Sparifankerl“ im Wilhelm Köhler Theaterverlag in München veröffentlicht und eigens in den pfälzischen Dialekt übertragen. Ursprünglich hatte Wallner das Stück für den Komödienstadel des Bayerischen Rundfunks geschrieben. Für die Inszenierung in Rutsweiler war ein erhöhter technischer Aufwand notwendig, weshalb das Ensemble seine Proben bereits im September begann – rund zwei Monate früher als üblich. Zur Premiere begrüßte der Verein befreundete Theatergruppen aus Blaubach, Mainz-Ebersheim, Lemberg und Odenheim. Sie erlebten ein Stück, das sich deutlich von den bisherigen Aufführungen unterscheidet.

Bertl zu Untaten verführen

Im Mittelpunkt der Handlung stehen die Geschwister Senta und Bertl (Jessica Steuer und Dominik Hahn), die sich mühsam auf dem elterlichen Ziegenhof über Wasser halten. In ihre Notlage platzt der fidele Teufel Luziferius Palatinus (Christopher Schwan), der im Auftrag seiner Großmutter (Martina Weisenstein) den jungen Bertl zu Untaten verführen soll. Tatsächlich steht Bertl vor einer folgenschweren Entscheidung: Sein Freund Nepomuk (Timo Seyl) drängt ihn zu einem Raubüberfall. Doch Luziferius’ Mission gestaltet sich schwieriger als gedacht. In menschlicher Gestalt kämpft er nicht nur mit den Versuchungen des guten Essens, sondern auch mit zwischenmenschlichen Verwicklungen, der Tücke des Alkohols und der Eigenwilligkeit der Dorfbewohner. Während Graf Ferdi von Falkenklamm (Florian Clos) um Senta wirbt, zeigt die Großbäuerin Goldtaler (Martina Weisenstein) auffälliges Interesse am teuflischen Besucher. Weitere Rollen übernehmen Christine Heymann als Blechhoferin und Viktoria Theiß als Ungerin.

Luziferius ist alles andere als ein klassischer Teufel: Ohne Hörner und Pferdefuß erscheint er als skurrile, menschlich gezeichnete Figur mit Stärken und Schwächen. Besonders pikant: Ausgerechnet in einem Haushalt, in dem Kochen keine große Rolle spielt, soll der genussliebende Teufel seinen Auftrag erfüllen. Das Stück verbindet eine turbulente und heitere Handlung mit spannenden Elementen. Vor allem der größtenteils nachts spielende dritte Akt verstärkt die dichte Atmosphäre, ohne den Humor zu vernachlässigen.

Es gibt noch Karten

Christopher Schwan war bei der Premiere als Luziferius nahezu durchgehend gefordert. Für das Bühnenbild zeichneten Manfred Bougé und Timo Seyl verantwortlich, während Yannik Schwan und Johannes Heymann die Ton- und Lichttechnik betreuten. Als Souffleusen unterstützten Inge Seyl, Helmi Ohliger und Ulla Kunstmann.

Wie schon in den vergangenen Jahren waren Premiere und zweite Vorstellung binnen kürzester Zeit ausverkauft. Für die verbleibenden Termine am 25. April, 2. Mai und 9. Mai sind noch Restkarten erhältlich, sie können telefonisch unter 0177 7964155 bestellt werden.