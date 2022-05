„LiebeLove and the Sexperts“ ist die Theateraufführung überschrieben, die am Dienstag, 31. Mai, 19 Uhr, in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel über die Bühne geht. Das Stück über Liebe und Sexualität wird im Rahmen der Aktionstage Diversität gezeigt.

Die Truppe Theaterspiel hat das Theater für Menschen ab zwölf Jahren konzipiert – die in Welten entführt werden, die ihnen bekannt vorkommen könnten. Die erste große Liebe mit Gefühlschaos, und der Frage, wie sich junge Menschen sexuell nähern können. „Etwas Unterstützung könnten Lucy und Robin bei ihrer ersten großen Liebe gut gebrauchen. Die beiden Experten in Sachen Liebe und Sexualität Bill the Boy und Lovely Rita lassen sich diese Gelegenheit nicht nehmen und beweisen ihr Können“, heißt es in der Ankündigung.

Der Eintritt ist kostenlos, jedoch ist eine Anmeldung erforderlich an simone.schnipp@cjd-rlp-mitte.de, 0170 9233555. Die Aktionstage Diversität werden vom CJD Saarland/Pfalz mit der Kreisverwaltung Kusel organisiert. Sponsoren sind die Volksbank Glan-Münchweiler, die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Kusel sowie das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“.

Mehr Infos zum Theaterstück gibt es auf www.theater-spiel.de.