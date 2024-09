Am Sonntag schallte nicht nur das Getümmel auf dem Bauernmarkt durch die Kuseler Landschaft. Am Abend ließen es auch die amerikanischen Jungs von The Thing im Kuseler Kinett krachen - eine Band mit viel Hang zur Nostalgie und noch mehr Willen für Neues.

Es hat schon eine kleine Tradition, dass mindestens ein Mal im Monat eine Indie Rock-Band für das Kinett gebucht wird. Meist kommen sie von außerhalb