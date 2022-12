Nach einer längeren Pause sind The Gospel People wieder auf Tournee – und zwar auf Jubiläumstournee anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens. Am Samstag, 17. Dezember, treten sie um 19.30 Uhr in der Stadthalle Landstuhl auf.

„Havin’ a good time“ – „eine gute Zeit haben“ – heißt es in der Vorankündigung für den Auftritt der Gruppe The Gospel People. Zum zehnjährigen Bestehen sind die sieben Vollblutmusiker von Mitte Dezember 2021 bis 15. Januar 2023 in ganz Europa unterwegs. Ihr Anliegen bei jedem Auftritt ist es, das Publikum mit ihrer musikalischen Vielseitigkeit und einer packenden Bühnenperformance mitzureißen.

Das rund zweistündige Programm erstreckt sich von Liedern aus dem traditionellen Black Gospel aus Amerika über den von Jazz und Soul inspirierten Gospel bis hin zum aktuellen Contemporary Gospel mit seinen Rock-, Pop- und Rap-Elementen. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Tickets

Karten gibt es im Vorverkauf im Ticket-Servicebüro der Stadthalle Landstuhl, Telefon 06371 92340, und online unter www.rheinpfalz.de/ticket oder www.stadthalle-landstuhl.de.