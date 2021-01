Unbekannte haben sich in Medard einen teuren Streich erlaubt. Wie die Polizei mitteilte, steckten sie bereits am 18. Januar ein Streichholz in das Schloss einer Haustür in der Schulstraße. Als die Eigentümer versuchten, die Tür aufzuschließen, verkantete sich das Streichholz im Inneren des Schlosses. Folge: Eine Fachfirma musste den Schließmechanismus aufbohren, was den Eigentümern hohe Kosten verursacht hat. Die Hauseigentümer haben nun Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382/9110 entgegen.