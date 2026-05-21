Kurz vor ihrem Tod benennt eine ältere Frau aus dem Kreis Kusel eine Bankmitarbeiterin als Erbin. Ein normaler Vorgang? Was eine Angehörige und die Bank zu dem Fall sagen.

Darf eine Person, die jemanden beruflich in Finanzfragen berät, einfach so als Erbe eingesetzt werden? Genau diese Frage stellt sich eine Seniorin aus dem Landkreis Kusel. Ihr Name ist der Redaktion bekannt – allerdings möchte sie diesen nicht öffentlich nennen. Zu sensibel ist für sie der Erbfall in ihrer Familie, der sie dazu veranlasst hat, mit der RHEINPFALZ zu sprechen. Dabei geht es um den Nachlass ihrer Cousine, die 2024 verwitwet und kinderlos starb – und unter anderem dank mehrerer Grundstücke vermögend gewesen sei. Die Seniorin ist im Testament nicht bedacht worden, allerdings ihre Tochter.

Brisant wird der Fall für die Seniorin jedoch durch eine Person, die ebenfalls im Testament bedacht wird, aber nicht nur Familie gehört. Gemeint ist eine Mitarbeiterin der Kreissparkasse Kusel, die ein Fünftel des Nachlasses erbt. Darüber hinaus profitiere die Frau als Begünstigte einer Lebensversicherung, wie die Seniorin anmerkt. Nach Informationen der RHEINPFALZ erhält die Bankmitarbeiterin beispielsweise durch einen Vertrag mit der Versicherungskammer Bayern eine niedrige fünfstellige Summe.

„Es geht mir nicht darum, dass ich was erben will. Ich bekomme nichts, das ist sicher“, beteuert die Familienagehörige. Wie ihre Geschwister und weitere Verwandte sei sie nicht im Testament bedacht worden. Allerdings gebe es unter den Angehörigen große Zweifel daran, dass die Cousine die Entscheidung über ihr Testament ohne Einflussnahme getroffen hat. Ein Grund sei, dass sie die Bankmitarbeiterin erst durch Beratungsgespräche kennengelernt habe. „Besonders irritierend ist zudem der Fakt, dass das Testament sechs Wochen vor dem Tod geschrieben wurde“, betont sie.

Das sagt die Kreissparkasse

Ein möglicher Interessenkonflikt, gar ein Fall von Erbschleicherei? Bernd Karrenbauer, Pressesprecher der Kreissparkasse Kusel, teilt auf Anfrage mit, dass die Bank Hinweise wie diese grundsätzlich sehr ernst nehme und prüfe. Allerdings gebe es weder im vorliegenden Fall noch allgemein Erkenntnisse zu rechts- oder sittenwidrigem Verhalten von Mitarbeitern, was Erbangelegenheiten betrifft. Auf die Frage, ob eine Einsetzung als Erbe ihrer Kunden für Mitarbeiter anzeigepflichtig ist, antwortet Karrenbauer: „Selbstverständlich gibt es interne Regelungen und Meldepflichten, wie es bei Banken und Sparkassen üblich ist.“

Bereits 2025 hatte die Frau ihre Bedenken in einem Brief gegenüber der Kreissparkasse mitgeteilt. Daraufhin hatte der Vorstand ihr dieselbe Einschätzung geäußert wie jetzt auf Nachfrage der RHEINPFALZ. Demnach habe die Cousine alle Geschäfte mit dem Kreditinstitut aus eigenem Antrieb getätigt. Ebenso sei es der Wunsch der Verstorbenen gewesen, auch dann weiter von der Mitarbeiterin beraten zu werden, nachdem diese in eine andere Geschäftsstelle gewechselt war.

Kaum bekannte Fälle in der Region

Dennoch ist der Umstand, dass eine Bankmitarbeiterin von einer Kundin erbt, ungewöhnlich. Zumindest im Kreis Kusel, wie eine Nachfrage bei den anderen beiden Kreditinstituten im Landkreis verdeutlicht. Weder bei der Volksbank Glan-Münchweiler noch bei der Volksbank Lauterecken seien vergleichbare Fälle bisher bekannt geworden, heißt es auf RHEINPFALZ-Anfrage.

Christian Dietrich, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Glan-Münchweiler, merkt allerdings an: „Erbrechtliche Verfügungen selbst werden außerhalb der Bank – in der Regel über notarielle Regelungen – getroffen. Sie gehören damit zur privaten Sphäre der Kunden.“ Kreditinstitute hätten deshalb auf Entscheidungen von Kunden in Erbsachen keinen Einfluss und seiner Einschätzung nach oft auch keine Kenntnis darüber. Beide Volksbanken verweisen auf strenge interne Vorgaben: Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter der Bank dürften grundsätzlich keine weiteren Vorteile aus Geschäften mit Kunden ziehen, nennt Joachim Wagner, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Lauterecken, eine wesentliche Maßgabe.

Anwalt rät zu Vorsorge für Ernstfall

Den Tatbestand Erbschleicherei gibt es in Deutschland nicht. Ist davon die Rede, sind in der Regel Vorgänge gemeint, die zumeist Straftatsbestände umfassen – zum Beispiel Betrug, Nötigung oder Urkundenfälschung. „Alles, was getan wird, um unrechtmäßig an ein Erbe zu kommen“, lautet entsprechend die Definition des Rechtsanwalts Jörg Bleher aus Schönenberg-Kübelberg, der sich auf Erbrecht spezialisiert hat. Im Schnitt gebe es etwa einen Fall pro Monat im Landkreis, der in diese Richtung geht. Meistens gehe es dabei um den Missbrauch von Vorsorgevollmachten, die auch formlos erteilt und widerrufen werden können. Bei der Kreissparkasse Kusel seien allerdings auch solche nach internen Regeln anzeigepflichtig, teilt Karrenbauer auf Anfrage mit.

Ob eine Person testierunfähig war, also nicht mehr die Tragweite ihrer Entscheidungen überblicken konnte, entscheidet im Streitfall nach dem Tod ein Nachlassgericht. Als mögliche Beweismittel kommen dann beispielsweise Krankenakten oder Zeugenaussagen von Angehörigen in Betracht. Grundsätzlich empfiehlt Bleher, frühzeitig an ein Testament zu denken – oder den geistigen Zustand des Erblassers sachlich zu dokumentieren. Möglich sei das nicht nur über den Notar, sondern auch durch ein medizinisches Gutachten.