Am 14. und 15. Juni 2025 wird wieder geschwommen, Rad gefahren und gelaufen. Vielleicht ist bei der Jugend auch wieder ein späterer Olympiasieger dabei.

Der Termin für den nächsten OIE-Triathlon in Baumholder steht: Am 14. und 15. Juni 2025 wird rund um den Badesee wieder geschwommen, Rad gefahren und gelaufen. Kaum war der Termin im Netz veröffentlicht, kamen auch schon Reaktionen.„Hoffentlich nicht wieder zeitgleich mit dem Triathlon in Neunkirchen“, lautete die Devise. Das hoffen auch die Organisatoren vom Förderverein Triathlon und Stadtlauf Baumholder. „Es wäre schön, wenn wir mal umeinander herumkämen“, sagt Günter Heinz, der Kopf des Orga-Teams. Schließlich kommt ein Großteil der Teilnehmer, neben den Liga-Startern, aus dem Saarland.

Aus dem Saarland kam 2016 auch ein Jugendlicher namens Tim Hellwig. Noch als Zweiter verließ er den Badesee, um dann am Ende in seiner Altersklasse ganz oben auf dem Treppchen zu stehen, was ihm in Baumholder den Beinamen „Torpedo aus dem Saarland“ einbrachte. Jetzt stand er gerade bei den Olympischen Spielen in Paris ganz oben auf dem Treppchen: Mit der Mixed-Triathlon-Staffel holte er in Paris die Goldmedaille. „Wer in Baumholder startet, kann also noch ganz groß rauskommen“, scherzt Moderator Bernd Mai. Der damit auch ein wenig Werbung für den Jugend-Triathlon am Samstag machen will. Nicht jeder muss dabei alle Disziplinen absolvieren, auch ein Start im Team ist möglich. Infos und Anmeldung unter www.baumholder-triathlon.de.