Nun steht es fest: Gleichzeitig mit der Bundestagswahl entscheiden am Sonntag, 26. September, die Breitenbacher darüber, ob der Forst der Gemeinde künftig von einem Privatunternehmen oder weiter vom staatlichen Forst bewirtschaftet wird. Der Ortsgemeinderat sprach sich bei seiner Sitzung am Donnerstag in der Schönbachtalhalle einstimmig für dieses Datum aus.

Zum Hintergrund: Im September 2020 hatte der Gemeinderat den Beschluss gefasst, den ortseigenen Wald an ein Unternehmen aus der Eifel zu verpachten. Als einen der Gründe hatte Ortsbürgermeister Johannes Roth angegeben, dass die Gemeinde mit der Arbeit des zuständigen Forstamts Kusel nicht zufrieden sei. Doch nicht alle Bürger sind mit dem Ratsbeschluss einverstanden. Sie befürchten, ein Unternehmen sei vor allem auf Profit aus und habe wenig Interesse an Pflege und Nachhaltigkeit. Sie sammelten Unterschriften, um ein Bürgerbegehren auf den Weg zu bringen. Da gut 300 Einwohner das Ansinnen unterstützten, war – neben anderen – die wichtigste Voraussetzung erfüllt. Die Verwaltung erachtete das Bürgerbegehren als zulässig. Bei seiner Sitzung im April hatte der Rat es abgelehnt, seinen Beschluss, den Wald privat zu verpachten, rückgängig zu machen. Zugleich hatte er die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens anerkannt.