Hefersweiler. Die Gemeinde wird in diesem Jahr ihr 800-jähriges Bestehen feiern. Nur in Sachen Termin bestand noch keine Einigkeit – bis jetzt.

In Sachen 800-Jahr-Feier war zunächst ein Termin Ende August, kurz vor der Kerwe, in Betracht gezogen worden. Um die Helfer nicht zu überlasten, waren dann auch Feierlichkeiten Ende Juni im Gespräch. Wie der Erste Beigeordnete, Holger Bacher, im Gemeinderat berichtete, hat sich die Gemeinde nach einem Info-Abend für Bürger nun endgültig festgelegt. Das 800-jährige Bestehen soll nun von 29. September bis 1. Oktober gefeiert werden.

Am Freitagabend, 29. September, soll Unterhaltungsmusik gespielt werden, am Samstag trete die Band Sergeant auf. Sonntags soll es einen kleinen Bauernmarkt geben. Für das Fest werde auf dem Dorfplatz ein Zelt aufgestellt. Veranstalter der Feierlichkeiten sei die Gemeinde, die Gründung einer Vereinsgemeinschaft stehe noch an, sagte Bacher.