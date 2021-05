Zumindest für einige Sportler gibt es nun den Saisonstart 2.0, die Tennisspieler gehören dazu. Auf die Vereine kommt aber eine Menge Arbeit zu. In Offenbach-Hundheim wird schon wieder gespielt, andernorts dauert’s noch.

Mit seiner Entscheidung aus der Vorwoche hat das Land Rheinland-Pfalz den Tennisspielern wieder eine Möglichkeit eröffnet, ihrer liebsten Freizeitbeschäftigung zu frönen – wie auch vielen anderen Individualsportlern, etwa den Ruderern, Seglern, Leichtathleten, Golfern und Reitern. Doch es gibt spezielle Hygieneregeln, die einzuhalten sind. Dafür wurde eigens ein Absatz für die Individualsportler – neuerdings auch Distanzsportler genannt – in den Landeserlass eingefügt.

Bälle müssen markiert werden

Der Pfälzische Tennisverband hat den Vereinen Vorschläge und Praxisbeispiele an die Hand gegeben, wie das Spiel auf der Anlage aussehen kann. „Kommen, Abstand wahren, Tennis spielen, direkt gehen, daheim duschen“, heißt das ausgegebene Motto. Einzelspiele sind zugelassen, Doppel nur dann, wenn alle Spieler in einem Haushalt leben. Neben zahlreichen weiteren lautet eine der meist diskutierten Vorgaben des Verbands: Jeder Spieler darf nur seine eigenen Tennisbälle berühren. Diese sollen entsprechend markiert werden, um eine Unterscheidung möglich zu machen. Kleingedruckt verweist der Verband allerdings darauf, jeder Verein könne die umfassenden Regelungen „nach eigenem Ermessen und angepasst an die individuelle Vereinsstruktur und die vierte Corona-Bekämpfungsverordnung anpassen, ändern und anwenden“.

TC Kusel öffnet die Plätze

„Voraussichtlich werden wir am Freitag den Platz wieder öffnen“, sagt Stefan Wittke, einer der Vorsitzenden des TC Kusel. Der Verein habe erstmal die Handlungsrichtlinien des Landesverbands abwarten wollen. „Wir haben uns dann in einer Videokonferenz abgestimmt“, erzählt Wittke. Beim TCK werden, um größtmögliche Hygiene zu gewährleisten, auch Desinfektionsmittel und Einmalhandschuhe zur Verfügung gestellt. „Es wird Desinfektionsmittel am Platz und auf den Toiletten geben. Die Handschuhe dienen als Schutz, wenn ein Platzpflegegerät genutzt wird“, sagt Wittke.

Vorerst sind nur Einzel erlaubt. „Bei den Bällen halten wir uns an das, was der Verband vorgibt“, sagt der Vorsitzende. Zudem seien – entsprechend der Verbandsvorgaben – auf den Spielerbänken der Tennisanlage Handtücher unterzulegen. Angesichts des großen Abstands bei den Einzelpartien hält Wittke das Infektionsrisiko für sehr gering.

Bunker Boys: Plätze noch nicht fertig

Beim ASC Bunker Boys Brücken stehen vier Plätze zur Verfügung. „Unsere Plätze sind noch nicht fertig. Wir haben auch die Netze noch nicht dran, und es sind noch kleinere Sachen zu erledigen“, sagt Vorsitzender Martin Geyer. Am 1. Mai soll wieder gestartet werden – und zwar unter den Bedingungen, die der Verband vorgibt. „Ob wir dann noch Desinfektionsmittel besorgen, müssen wir noch abstimmen“, sagt Geyer, der keinen all zu großen Ansturm auf die Plätze erwartet. „Bei uns sind selten alle Plätze voll besetzt.“

Beim TC Offenbach-Hundheim konnten bereits am Dienstag die ersten Spieler auf den Platz. „Wir haben drei Plätze, werden aber nur zwei davon öffnen. Das war eine Empfehlung des Pfälzischen Tennisverbandes. Ob wir am Ende dann doch noch alle Plätze öffnen, steht in den Sternen“, sagt Vorsitzender Christoph Clos. Er hält es für schwierig, die Hygienemaßnahmen zu bewältigen. Da es keine Trennung von Duschen und Toiletten gibt, müssen nunmehr alle Sanitäranlagen geschlossen bleiben. Eine vereinseitige Kontrolle werde es nicht geben. „Die Ordnungsämter werden sicherlich ein Auge darauf haben, ob die Regeln eingehalten werden“, ist sich Clos sicher.

In Reichweiler passiert im Mai noch nichts

„Unsere Plätze sind noch nicht fertig, wir machen das ja alles in Eigenregie. Unser Sand wurde auch noch nicht geliefert“, berichtet Udo Kappes, der Vorsitzende des TC Oberes Glantal. Erst Mitte Mai werde wohl geöffnet, schätzt er. Auch in Glan-Münchweiler will man sich so eng wie möglich an die Verbandsvorgaben halten. „Wir überlegen aber noch, ob wir die Duschen öffnen“, sagt Kappes, dem es lieber gewesen wäre, sämtliche Tennisanlagen 14 Tage länger geschlossen zu halten, um zunächst ein besseres Bild von der Ansteckungssituation zu erhalten. Für seinen eigenen Verein verweist er darauf, dass mangels Online-Buchungssystem bei voll besetzten Plätzen vor dem Platz gewartet werden muss.

Beim SV Blau-Weiß Reichweiler, einem der kleinsten Tennisklubs der Region mit nur zwei Plätzen, wird im Mai „sicher noch nichts passieren“, wie die Vorsitzende Isabell Breil sagt. „Nach der Verlegung der Medenrunden haben wir ja noch Zeit. Es wird auch noch eine gute Zeit dauern, bis wir den Platz wieder öffnen. Gerne spielen würde sie mit ihren Vereinskameraden natürlich schon. „Wir gehen das jetzt aber ganz ruhig an, wir müssen ja auch auf uns aufpassen“, bekräftigt Breil, die sich mit ihren Mitgliedern erst einmal um die Herrichtung des Platzes kümmern möchte. Dabei sollen die Abstandsregeln jedoch beachtet werden und nur alleine oder mit zwei Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, gearbeitet werden.