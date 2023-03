Als „Gala-Mitsingkonzert“ angekündigt ist der Auftritt von Toni Di Napoli und Pietro Pato, die unter dem Namen Tenöre4You Konzerte geben, am Samstag, 15. April, in Waldmohr. Die Sänger sind ab 19.30 Uhr in der Protestantischen Kirche zu Gast.

Das Duo Toni Di Napoli und Pietro Pato tritt bereits seit zehn Jahren gemeinsam auf und hatte bereits Fernsehauftritte im Ersten, bei RBB und WDR, teilt die veranstaltende Kölner Agentur mit. Sie kündigt ein „spektakuläres Programm“ an, „eine Mischung von ausgelassener Fröhlichkeit und berührenden Melodien“. Dabei seien alle Besucher, die Freude am Singen haben, zum Mitmachen eingeladen. Denn es würden Lieder präsentiert, „die jeder kennt“. Um das Publikum aktiv einzubinden, werden die Texte aber auch angezeigt.

Die Tenöre4you singen Stücke aus Pop und Klassik in italienischem Gesangsstil. Darunter sind der Agentur zufolge „You Raise Me Up“, „Volare“, „My Way“, „So ein Tag so wunderschön wie heute“, „Ave Maria“, „Let It Be“, „Nessun Dorma“ sowie „Time To Say Goodbye“.

Die Tenöre haben laut ihrer Agentur bereits mit Künstlern wie Helmut Lotti, Kim Fisher, Tom Gaebel, Sandy Mölling, Anita & Alexandra Hofmann und dem Filmorchester Babelsberg zusammengearbeitet.

Termine

Karten für das Konzert am 15. April gibt es in Waldmohr bei Kleeblatt Buch & Natur, Rathausstr. 33, oder online unter www.tenoere4you.de sowie bei Eventim. Information und Kartenbestellung auch unter Telefon 01805 565 465.