Geschwindigkeitsmessungen im Oberen Glantal sollen weiterhin von der Polizei durchgeführt werden. Der Verbandsgemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig dagegen ausgesprochen, dass die Kontrollen von der Kommune übernommen werden.

Da in der Verbandsgemeinde mehr als 25.000 Menschen leben, hätte sie die Aufgabe von der Polizei übernehmen können. Voraussetzung: ein positiver Ratsbeschluss und ein Antrag beim Ministerium. Eine Änderung wollte das Gremium jedoch nicht, die Polizei soll sich auch weiterhin um die Geschwindigkeitsmessungen in den Gemeinden im Oberen Glantal kümmern.

Zuvor wurden die jeweiligen Ortsgemeinden nach ihrer Einschätzung befragt. Das Meinungsbild: mehr oder weniger eindeutig. Von den 23 Ortsgemeinden hatten sich lediglich zwölf an der Umfrage beteiligt, und von diesen zwölf sprach sich nur eine Gemeinde dafür aus, im Oberen Glantal künftig selbst Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen.

Umfrage durchgeführt

Die VG Lauterecken-Wolfstein hatte die Idee, die Geschwindigkeitsmessungen – im Sinne der interkommunalen Zusammenarbeit – kreisweit durch einen Zweckverband der drei Verbandsgemeinden wahrzunehmen. Die Nordkreis-VG hatte sich der Beschlussvorlage zufolge auch bereiterklärt, die erforderliche Bußgeldstellesamt Technik und Personal einzurichten. Sie schätzte die Kosten für jede VG auf rund 80.000 Euro pro Jahr.

Dass das Thema nun vom Tisch ist, wird eine Gruppe von Einwohnern in Schönenberg-Kübelberg nicht gefallen. Diese hatte sich im August an den Gemeinderat gewandt, damit dieser sich für die Anschaffung einer Messanlage auf VG-Ebene einsetzt. Hintergrund waren Beobachtungen, dass beispielsweise in der Bruch- und Herzogstraße „gerne mal das Gaspedal genutzt wird“, heißt es in dem Schreiben, das von 25 Personen unterschrieben worden sein soll.