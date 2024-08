Es bleibt weiterhin bei hochsommerlichen Temperaturen. Vor allem in der ersten Wochenhälfte wird es heiß und die 30-Grad-Marke deutlich überschritten. In der Wochenmitte drohen Gewitter.

Das wetterbestimmende Hochdruckgebiet verlagert sich zur Ostsee und bis Wochenmitte nach Osteuropa. Im Vorfeld Atlantischer Tiefdruckgebiete wird die südeuropäische heiße Luftmasse angezapft. Diese löst in der Nacht auf Mittwoch wieder örtliche Gewittergüsse in unserer Region aus. Nach Überqueren einer schwachen Luftmassengrenze gelangt während der zweiten Wochenhälfte angenehmere Atlantikluft nach Südwestdeutschland. Zum Wochenende nimmt der Störungseinfluss von Westen her voraussichtlich zu.

Vorhersage

Montag: Die Woche startet mit viel Sonnenschein. Nur wenige harmlose Schleier- oder Schönwetterwölkchen zieren den blauen Himmel. Es wird heiß. Die Temperaturen überschreiten zum Nachmittag sogar deutlich die 30-Grad-Marke.

Dienstag: Heute brennt die Sonne vom Himmel. Mit zunehmender Hitze und Schwüle entwickeln sich aber auch Quellwolken. Diese können ab den Abendstunden mächtiger und bedrohlicher werden und lokale Regengüsse und Gewitter mit sich bringen. Achtung: Wo diese auftreten, drohen auch Unwetter.

Mittwoch: Zunächst halten sich teils dichtere Wolkenfelder. Diese lösen sich im Laufe des Tages auf und lassen die Sonne wieder vom Himmel brennen. In der sehr warmen und schwülen Luftmasse können sich neue Schauer- und Gewitterwolken zusammenbrauen. Dies wird nicht jeden betreffen.

Donnerstag: Die schwüle Luftmasse wird durch etwas frischere und trockenere Luft ersetzt. Dazu scheint die Sonne von einem mit Wolkenschleiern und lockeren Haufenwolken überzogenen Himmel. Es bleibt niederschlagsfrei und sommerlich.

Weiterer Trend

Am Freitag sowie am Wochenende drängen die Wolken die Sonne zeitweise in die Defensive und bringen einige Regenfälle oder Schauer mit. Dabei kann der Wind gelegentlich auffrischen. Die Temperaturen gehen bis Sonntag noch etwas weiter zurück, bleiben aber insgesamt recht angenehm.