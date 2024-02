Teils dichte Wolkenfelder bestimmen in den kommenden Tagen den Himmel in der Region, die über die ganze Woche hinweg zu Schauern und Regenfällen führen. Doch Fasnachter können zumindest vereinzelt auf etwas Sonne hoffen.

Hinter einer schwachen Kaltfront strömt an Rosenmontag von Westen etwas kühlere Luft ins Land. Der Keil des südeuropäischen Hochdruckgebietes führt zu Fasching für eine leichte Wetterbesserung, bevor ab Wochenmitte aber wieder neue Störungsgebiete atlantischer Tiefdruckgebiete über unsere Region hinweg ziehen. Diese führen weiterhin für die Jahreszeit viel zu milde Ozeanluft nach Mitteleuropa. Ab dem Wochenende könnte hinter einer Kaltfront jedoch kältere und trockenere Kontinentalluft zu uns vordringen.

Vorhersage

Montag: Zunächst bringen dichtere Wolken noch etwas Regen oder einige schwächere Schauer. Im Laufe des Nachmittags macht sich jedoch der Einfluss des Hochs bemerkbar und trocknet die Luft ab. Möglicherweise kann dann die Sonne noch für kurze Zeit hervorlugen. Die Temperaturen bewegen sich bei mäßigem Wind im einstelligen Bereich.

Dienstag: Nach teils aufgeklarter Nacht mit leichter Bodenfrostgefahr gibt es tagsüber neben zahlreichen Wolken auch einige kleinere freundliche Abschnitte. Zumindest sollte es bis zum Abend trocken bleiben. Die Temperaturen ändern sich im Vergleich zum Vortag kaum. Der Wind bleibt spürbar.

Mittwoch: Abgesehen von kurzen Auflockerungen ziehen immer wieder dichtere Wolkenfelder über uns hinweg und lassen es ab und zu auch etwas tröpfeln. Der Südwestwind weht sehr milde Luft ins Land.

Donnerstag: Neben einigen Auflockerungen fällt heute aus kompakten grauen Schichtwolken gelegentlich Regen und Sprühregen. Die Temperaturen erinnern dabei aber fast schon an den Frühling. Der Wind frischt zeitweise auf.

Weiterer Trend

Am Freitag bleibt es meistens wolkenverhangen und es treten weitere Regenfälle oder Schauer auf. Am Wochenende werden die Regenfälle aber seltener und die Wolkendecke lockert teilweise etwas auf. Von Norden her gehen die Temperaturen langsam zurück.