Wer in den kommenden Tagen auf Regen hofft, der wird enttäuscht. Es bleibt weiterhin sonnig und heiß mit Temperaturen bis zu 35 Grad. Allerdings könnte sich die Wetterlage kommende Woche ändern.

Eine recht große Hochdruckzone versorgt uns noch bis mindestens Sonntag mit reichlich Sonnenschein. Ein Tief über der Iberischen Halbinsel schaufelt am Wochenende nochmals heiße Luft aus Südeuropa in unsere Region – die Schwüle nimmt langsam zu. Mit der Verlagerung des Tiefs in Richtung Nordsee und Nordeuropa könnte nächste Woche die anhaltende Trockenheit zu Ende gehen. Allerdings ist diese Entwicklung momentan noch nicht sicher.

Vorhersage

Donnerstag: Die Sonne scheint verbreitet. Im Laufe des Nachmittags ziehen allerdings Wolkenschleier von Osten her übers Land und schirmen die Intensität der Sonne ab. Trotzdem wird es nach recht angenehmem Start in den Tag wieder sommerlich warm.

Freitag: Das Wetter präsentiert sich wie am Vortag. Es scheint von morgens bis abends die Sonne. Hin und wieder zieren einige Schleier- oder Quellwölkchen den blauen Himmel. Die Temperaturen ändern sich im Vergleich zum Vortag kaum.

Samstag: Abgesehen von einigen Schleier- und kleineren Schönwetterwölkchen verwöhnt uns weiterhin die Sonne. Die Luft erwärmt sich im Laufe des Nachmittags oft in den heißen Bereich von über 30 Grad.

Sonntag: Es bleibt bei reichlich Sonnenschein. Jedoch ziehen gelegentlich Wolkenschleier übers Land. Möglicherweise können sich in der heißen und allmählich schwüleren Luft im Tagesverlauf einige dickere Haufenwolken bilden. Regen wird daraus allerdings nicht fallen.

Weiterer Trend

Zu Beginn der neuen Woche wird es bei einem meist milchig-weißen Himmel nochmals heiß und unangenehm schwül. In der Nacht auf Dienstag können sich erste Regengüsse und Gewitter zusammenbrauen. Anschließend sollten Schauer und Gewitter voraussichtlich häufiger auftreten und auch intensiver ausfallen. Dadurch werden die Temperaturen spürbar nach unten gedrückt.