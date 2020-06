Die Telekom hat einen Standort mit LTE erweitert und durch diesen Ausbau die Mobilfunk-Abdeckung in Ohmbach vergrößert. Das hat das Telekommunikationsunternehmen am Montag mitgeteilt. Dadurch stehe insgesamt mehr Bandbreite zur Verfügung und auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich. Die Telekom betreibt nach eigenen Angaben im Landkreis Kusel jetzt 28 Standorte, bis 2022 sollen laut Pressemitteilung des Unternehmens noch weitere neun hinzukommen. Zusätzlich seien an zwei Standorten Erweiterungen mit LTE geplant. Wer mehr über die Verfügbarkeit von LTE an seinem Wohnort erfahren will, kann sich unter www.telekom.de/netzausbau informieren.