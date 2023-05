Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Wolfstein gibt es seit 6. Januar in mehreren Straßen Probleme mit dem Festnetz der Telekom. Am Donnerstag, 13. Januar, sind Tiefbauarbeiten geplant, um die Störung zu beheben.

„Die Störung ist offensichtlich durch Erdarbeiten eines Dritten ausgelöst worden. Dabei ist Wasser in ein Kabel eingedrungen.“ Das bestätigt ein Sprecher der Bonner Telekom-Zentrale