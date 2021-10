Die Telekom hat einen ihrer Mobilfunk-Standorte in Kusel ausgebaut und mit 5G erweitert. Mit 5G wird das Netz der fünften Mobilfunkgeneration bezeichnet. Durch den Ausbau, teilte das Unternehmen mit Hauptsitz in Bonn mit, vergrößere sich die Mobilfunk-Abdeckung in Kusel sowie die zur Verfügung stehende Bandbreite. Außerdem sorge der Standort für eine bessere Mobilfunkversorgung entlang der A62. Die Telekom betreibt nach eigenen Angaben im Kreis Kusel 31 Mobilfunk-Standorte, in den kommenden drei Jahren sollen weitere sieben Standorte hinzukommen und bestehende Masten auf die Versorgung mit LTE erweitert werden.