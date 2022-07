Die Mobilfunk-Versorgung in Selchenbach sei „jetzt noch besser“. Das teilt die Telekom mit. Das Telekommunikationsunternehmen habe dafür einen Standort neu gebaut. Durch den Ausbau vergrößere sich die Mobilfunk-Abdeckung in Selchenbach, und es stehe insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich. Die Telekom betreibt im Landkreis Kusel nach eigenen Angaben jetzt 35 Standorte. Die Haushaltsabdeckung liege bei rund 97 Prozent. Bis 2024 seien an fünf Standorten Erweiterungen mit dem Funkstandard LTE geplant.