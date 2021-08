Die Telekom hat ihren Mobilfunkmast auf die 5G-Technologie umgerüstet, sodass sich die Mobilfunk-Abdeckung in Altenglan auf Datenraten von bis zu zehn Gigabit in der Sekunde verbessert. „Das sorgt auch für einen besseren Empfang in Gebäuden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Die Telekom betreibt im Landkreis Kusel 31 Sendeanlagen. Für 2022 seien weitere sieben Standorte in der Planung.