Seit 6. Januar gibt es in Wolfstein Störungen im Festnetz der Telekom. Während in Roßbach die Probleme behoben worden seien, habe jetzt erst die Schadstelle identifiziert werden können, welche die Störung in der Innenstadt „Am Ring“ verursacht. Das erklärt Alexander Grim, Sachbearbeiter der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, auf Nachfrage. Die Reparaturen am defekten Kabel sollen am Montag beginnen. Durch einen wohl schon vor Wochen verursachten Schaden bei Erdarbeiten zur Glasfaser-Verlegung soll Wasser in das Telekom-Kabel eingedrungen sein.

Immer wieder gibt es Beschwerden im Zusammenhang mit dem Glasfaserausbau, den in großen Teilen des Kreises Innexio beziehungsweise von dem Telekommunikationsunternehmen beauftragte Baufirmen betreiben. Nach einem Bericht der RHEINPFALZ in der vergangenen Woche, soll es demnächst eine Begehung in Wolfstein geben, bei der laut Grim „der Ist-Zustand der Glasfaser-Baustellen aufgenommen und nachjustiert“ wird.