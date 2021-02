Erneut haben Betrüger versucht, Bürger am Telefon hereinzulegen. Am Samstagmorgen rief laut Polizei ein angeblicher Microsoftmitarbeiter bei einem Mann aus Kusel an. In englischer Sprache fragte er Zugangsdaten ab. Der 67-jährige Angerufene wusste um die Betrugsmasche und erstattete Strafanzeige. Am Freitag meldete sich bei einem Breitenbacher eine vermeintliche Mitarbeiterin der Vollzugsbehörde Stuttgart. Diese gab an, dass etwas vorliegen würde. Noch bevor es zu Klärung der Zahlungsmodalitäten kommen konnte, legte der Angerufene auf.