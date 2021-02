Äußerst erfolgreich war erneut der Fotoclub Tele Freisen. Beim Themenwettbewerb 2020 des Deutschen Verbandes für Fotografie (DVF) gab es zweimal Silber. Diesmal hieß das Thema des jährlichen Wettbewerbs „Jugendszene“. Die Jury vergab die Goldmedaille an Rebecca Toews, eine Jugendliche aus Dresden. Die beiden Silbermedaillen gingen an Gerhard Bolz und an Gerd Schunck von Tele Freisen. Gerhard Bolz errang außerdem noch eine Annahme, Gerd Schunck noch drei Annahmen, sodass alle vier Fotos von ihm in die Wertung kamen. Ute Kaiser-Drogi erhielt eine Urkunde und zwei Annahmen, Franz Rudolf Klos drei Annahmen. Je eine Annahme ging an Michael Dorscheid und Thomas Reinhardt. Durch das gute Ergebnis von Tele Freisen sicherte sich der DVF-Landesverband Saarland die Silbermedaille hinter Bayern.