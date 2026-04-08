„Die panierte Biene“ heißt ein beim German International Photocup (GIP) prämiertes Foto von Markus Eberl. Der Kusel-Diedelkopfer erreichte in der Gesamtwertung des internationalen Fotowettbewerbs mit mehr als 1000 Teilnehmenden und 12.000 eingereichten Fotos Platz 13 und war damit bester Vertreter seines Clubs Tele Freisen im Erwachsenenalter.

Besonders stolz zeigt sich der Club in einer Mitteilung über das Abschneiden seiner Jugend: Amalia Szurman wurde als Sechste beste deutsche Jugendliche. In der Clubwertung erreichte der Freisener Nachwuchs den dritten Platz.