Die Aktion „Offene Gartentüren zwischen Rotenfels, Donnersberg und in der Alten Welt“ lädt Gartenbesitzer ein, ihre „grünen Oasen“ zu öffnen – und Besucher, sie anzuschauen.

Wer am Sonntag, 26. Juni, seinen Garten in den Verbandsgemeinden Nahe-Glan, Nordpfälzer Bergland, Bad Kreuznach, Lauterecken-Wolfstein oder Otterbach-Otterberg zugänglich machen will, kann sich noch bis 8. April anmelden.

Mitmachen kann jeder, der einen sehenswerten Außenbereich hat. Dabei kommt es weder auf die Größe noch auf die Art des Gartens an. Egal ob großes Gartenareal, kleiner Ziergarten, Kräutergarten, Bauerngarten, begrünter Innenhof oder Vorgarten. Auch Themengärten sind möglich.

Die Veranstaltung soll dem Austausch von Erfahrungen, der Weitergabe von Wissen, dem Fachsimpeln und nicht zuletzt dem Genießen dienen. Die Abstands- und Hygieneregeln sollen eingehalten werden.

Info



Die Organisation für die verbandsgemeindeübergreifende Veranstaltung übernimmt die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land (Rockenhausen): touristinfo@vg-nl.de, Telefon 06361 451123.