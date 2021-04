Die Industrie- und Handelskammer (IHK) sucht Teilnehmer aus dem Kreis für das Kooperationsprojekt „Einzelhandel goes digital“. Das Projekt richtet sich an Einzelhändler, die Orientierung und Handlungsempfehlungen für die Ausrichtung ihrer Digitalstrategie suchen. Nach Angaben der IHK erarbeiten dabei studentische Teams in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen auf den Einzelhändler zugeschnittene Konzepte, mit Potenzialanalysen, Konzeptentwicklungen sowie Investitionsrechnung. Sie geben Empfehlungen für die digitale Ausrichtung der Unternehmen und gehen auf verschiedene E-Commerce-Optionen und Marketingkanäle ein. Die Teilnahme ist auf zwölf Einzelhandelsbetriebe beschränkt.

