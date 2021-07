Sowohl auf dem Glan-Blies-Weg zwischen Glan-Münchweiler und Nanzdietschweiler als auch in Langenbach haben Unbekannte illegal Müll entsorgt. Wie die Kreisverwaltung berichtet, wurden auf dem Glan-Blies-Weg am Freitag Teile eines Daches mitten auf dem Weg abgeladen. Die Tat müsse sich zwischen 9 und 13 Uhr ereignet haben. Der Bautrupp der Kreisverwaltung habe den Müll abgeholt. Diese illegale Ablagerung wird nach Angaben der Kreisverwaltung als Vergehen verfolgt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Kreisverwaltung unter der Telefonnummer 06381 424183 oder per E-Mail an gebaeudemanagement@kv-kus.de entgegen. Aus Langenbach berichtet Ortsbürgermeister Wolfgang Schneider, dass in einem Überlaufschacht einer Brunnenkammer „In den Längwiesen“ illegal Hausmüll entsorgt wurde. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06384 9939775 bei Schneider zu melden.