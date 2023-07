Teile der Stadt Waldmohr waren in der Nacht zum Freitag einige Zeit ohne Strom. Wie ein Sprecher der Pfalzwerke mitteilte, kam es um 3.01 Uhr zu einer Störung im Netz. Folge: Der Stromversorgung war zwischen zwei Minuten und drei Stunden und 20 Minuten unterbrochen. Darüber, was Ursache des Stromausfalls war und wie viele Haushalte davon betroffen waren, machte der Sprecher am Freitagabend keine Angabe.