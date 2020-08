Ausgerechnet zum Schulstart hat es am Montagmorgen Probleme auf der Bahnstrecke von Kusel nach Kaiserslautern gegeben. Normalerweise verkehrt der Zug dort mit zwei angehängten Wagen, am Montagmorgen mussten nach RHEINPFALZ-Informationen aber einige Schüler von den Eltern zur Schule gefahren werden, weil nur ein Wagen zur Verfügung gestanden habe – und dieser völlig überfüllt gewesen sei. Auf Anfrage bestätigte der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (ZSPNV) Rheinland-Pfalz Süd am Montagnachmittag, dass es Probleme auf dieser Strecke gegeben habe. Schuld sei ein technischer Defekt gewesen, der verhindert habe, dass der zweite Wagen angekoppelt werden konnte. Statt die Fahrt ganz ausfallen zu lassen, sei man dann mit verminderter Kapazität gefahren. Laut ZSPNV hat es bei den anderen Verbindungen zum Schulstart aber keine Probleme gegeben. Am Dienstagmorgen soll der Zug auch auf der Strecke Kusel-Kaiserslautern wieder mit der gewohnten Kapazität verkehren.