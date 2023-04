Erneut musste die Polizei in der Nacht auf Mittwoch in die Sander Straße ausrücken. Nachdem am späten Samstagabend die linke Seitenscheibe eines dort geparkten Autos eingeschlagen worden war, stand diesmal ein Fahrzeug in Flammen. Wie die Kuseler Polizei auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, handelte es sich dabei um dasselbe Auto. Gemeldet wurde der Brand gegen 2 Uhr. Ob der schwarze Subaru vorsätzlich angezündet oder durch einen technischen Defekt in Brand geriet, sei Teil der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei, die den Schaden auf 6000 Euro schätzt, bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06381 9190 sowie per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.