Verspätet, aber dennoch pünktlich zu den in dieser Woche erwarteten Temperaturen um die 30 Grad kann die Ortsgemeinde Bosenbach ihr Schwimmbad öffnen. Ab Dienstag, 14. Juni, ist der Sprung ins kühle Nass möglich. Das technische Problem sei behoben und die Wasserwerte passen, heißt es auf der Facebook-Seite der Ortsgemeinde. Das Schwimmbad ist montags bis sonntags jeweils von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Der Kiosk ist bei Bedarf über die Öffnungszeiten des Bades hinaus bis 22 Uhr geöffnet. Eigentlich sollte die Badesaison bereits am 29. Mai starten, ein technischer Defekt in der Filteranlage machte die Pläne der Ortsgemeinde allerdings zunichte.